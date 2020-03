Coronavirus, In Corea del Sud 91 nuovi casi e 13 importati

La Corea del Sud ha registrato 91 nuovi casi di coronavirus alla fine di giovedì, in calo sui 104 del giorno precedente: le infezioni totali, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention, sono salite a 9.332, contro 139 decessi (+8). Sono 13 i contagi importati, per 144 totali, costituendo la minaccia di un'ondata di ritorno.