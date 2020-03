Coronavirus, in Cina 48 contagi importati: a Wuhan riapertura più vicina

In Cina è stato registrato un solo nuovo decesso per il coronavirus e 48 nuovi contagi, tutti importati. Wuhan, l'epicentro della pandemia, e la provincia dell'Hubei non hanno registrato nuovi casi interni, rendendo sempre più vicina la riapertura della città. La Cina, da quando a dicembre è stato scoperto il virus per la prima volta a Wuhan, ha registrato 81.518 contagi e 3.305 decessi. Restano in cura ancora 2.161 pazienti.