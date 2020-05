Coronavirus: in Brasile oltre 11mila morti, 162.699 i contagi

Sono 496 i morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, per un totale di 11.123. Lo ha annunciato il ministero della Salute. I nuovi contagi sono 6.760, per un totale di 162.699. In tutta l'America Latina si registra una preoccupante accelerazione dei casi. Tra sabato e domenica l'aumento in meno di 24 ore è stato di 18mila contagi. Dopo il Brasile, i paesi più colpiti sono Perù ed Ecuador.