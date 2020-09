Coronavirus, in Brasile altri 814 morti nelle ultime 24 ore

Il Brasile ha registrato 814 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore e altri 33.523 casi aggiuntivi. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del Paese sudamericano. In Brasile è salito dunque a 131.210 il numero complessivo dei decessi e 4.315.687 casi confermati. Il Brasile è il terzo Paese nel mondo per casi totali di Covid-19, dopo Stati Uniti e India.