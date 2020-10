Coronavirus, in Belgio ospedali cancellano interventi non urgenti

Il numero crescente di pazienti affetti da coronavirus ha costretto diversi ospedali in tutto il Belgio a ridurre, annullare e posticipare operazioni chirurgiche non urgenti per liberare risorse da dedicare alle persone contagiate dal Covid-19. Dal 2 all'8 ottobre, in media 4.153 persone sono risultate positive al virus, un incremento dell'89% rispetto alla settimana precedente.