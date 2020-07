Coronavirus, in Australia torna il lockdown: Melbourne off-limits | Chiude anche la Serbia, esplode la rivolta 

Scatta di nuovo il lockdown a Melbourne, in Australia, colpita da una nuova ondata di contagi da coronavirus. Per sei settimane gli abitanti della capitale dello Stato di Victoria resteranno chiusi in casa. La decisione del premier dello Stato Daniel Andrews, è arrivata dopo i 191 nuovi casi di Covid-19. Gli studenti torneranno a seguire le lezioni da casa e a bar e ristoranti sarà consentito soltanto il servizio da asporto.

Torna il lockdown in Serbia, guerriglia a Belgrado

Melbourne chiusa: bloccate le frontiere con lo Stato e tutti in casa

Molti gli incolonnamenti sulle strade in entrata e in uscita dallo Stato, isolato dalle autorità per evitare il diffondersi del contagio.

Nuovo lockdown in Serbia, guerriglia a Belgrado - Il ripristino del lockdown anche in Serbia ha scatenato violenti scontri a Belgrado, dove ci sono state forti proteste contro le misure restrittive appfrontate dal governo e dove almeno 23 persone sono state arrestate: decine di agenti e manifestanti sono rimasti feriti e il capo della polizia Vladimir Rebic ha riferito che si sta lavorando per identificare le persone che hanno preso parte alla rivolta nel centro della città.