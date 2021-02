Coronavirus, in Australia sviluppato test respiratorio da tre minuti

Italy Photo Press

Una società biomedica australiana ha sviluppato un test respiratorio per rilevare il contagio da Covid-19 in tre minuti. Il test formulato dalla GreyScan sembra più efficace dei test rapidi attuali perché indica anche quanto contagiosa sia la persona, non solo se ha avuto contatto con il virus. Il test attende l'approvazione degli enti regolatori e finanziamenti governativi.