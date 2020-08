Coronavirus, in Australia casi rallentano ma è picco di morti

L'Australia ha registrato il suo più grande aumento giornaliero di morti per Covid-19, anche se un rallentamento in nuovi casi ha dato speranza ai funzionari che una seconda ondata nello stato di Victoria potrebbe aver raggiunto il picco. Diciannove persone sono morte a causa del virus, tutte in Victoria, nelle ultime 24 ore. Tuttavia, solo 337 persone sono state diagnosticate con il coronavirus in tutto il Paese, l'aumento più basso dal 29 luglio.