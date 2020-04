Coronavirus, il premier irlandese Leo Varadkar torna a fare il medico 

Il premier irlandese Leo Varadkar, 41 anni, è stato reinserito nel registro dei medici in attività e lavorerà un turno a settimana per aiutare il personale nella lotta al coronavirus. Varadkar, laureato ai Trinity College di Dublino, ha lavorato come medico per sette anni prima di intraprendere la carriera politica. Ha lasciato la professione nel 2013.