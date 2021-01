Coronavirus, il Portogallo limita i viaggi all'estero dei cittadini

Ansa

Il Portogallo, alle prese con un boom di casi di coronavirus, limiterà per due settimane i viaggi all'estero dei suoi cittadini, a partire dalla giornata di domenica. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Eduardo Cabrita. "Salvo casi eccezionali, durante le prossime due settimane, le uscite dei cittadini nazionali per via aerea, terrestre o marittima, saranno limitate", ha dichiarato durante un discorso in Parlamento.