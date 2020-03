Coronavirus, il Parlamento Ue annulla la sessione a Strasburgo

La prossima sessione plenaria del Parlamento europeo, prevista a Strasburgo la prossima settimana, si terrà invece a Bruxelles a causa dell'emergenza coronavirus. "Per causa di forza maggiore, ho deciso che non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie per il consueto trasferimento dell'Europarlamento a Strasburgo per la sessione plenaria", ha fatto sapere il presidente David Sassoli in una nota.