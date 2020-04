Coronavirus, il Brasile supera la soglia dei mille decessi

Il numero di decessi causati dal coronavirus in Brasile ha superato la soglia delle mille vittime (1.057, per la precisione) con un aumento del 12% (+116) rispetto al bilancio di giovedì, mentre i casi confermati di contagio sono ora 19.638, cioè il 9% in più di quelli registrati 24 ore fa (+1.781), secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità. La maggior parte dei casi confermati e dei decessi si registra a San Paolo.