Coronavirus, i morti nel mondo superano quota 920mila

In Europa la Francia ha registrato oltre 10mila casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Come annunciato dal ministero della Sanità, infatti, sono stati 10.561 i nuovi contagi nel Paese, un record da quando sono stati avviati i test a tappeto in tutto il Paese. Il tasso di positività resta stabile al 5,4%. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 17.

La Spagna, uno dei Paesi più colpiti in Europa con quasi 30mila morti, ha invecesuperato mezzo milione di casi totali. La mortalità rimane, però, molto più bassa rispetto al periodo del picco della pandemia, dove erano stati registrati fino a 950 morti nelle 24 ore all'inizio di aprile.

Prosegue poi la marcata crescita di casi giornalieri per la Tunisia che registra nelle ultime 24 ore altri 376 nuovi contagi da coronavirus che portano a 6.635 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano dall'inizio del diffondersi dell'epidemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Tunisi in un comunicato