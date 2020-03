Coronavirus, hotel crollato in Cina: sale a 20 il numero di morti

E' salito a 20 il numero di decessi confermati nel crollo dell'hotel Xinjia nella città cinese di Quanzhou, usato per le quarantena delle persone con sospetta infezione da coronavirus. Le persone tratte in salvo dalle macerie sono invece 41, mentre il numero di dispersi si è ridotto a 10. I soccorritori stanno comunque continuando a lavorare per trarre in salvo anche gli ultimi mancanti all'appello.