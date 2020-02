Coronavirus, Hong Kong impone quarantena a chi arriva dalla Cina

Di fronte al dilagare dell'epidemia di coronavirus, Hong Kong ha imposto 14 giorni di quarantena per chiunque entri nel territorio semiautonomo dalla Cina continentale. I visitatori, hanno spiegato le autorità, potranno isolarsi in albergo o in centri gestiti dal governo, mentre i residenti possono restare nelle loro case. Chi viene sorpreso in pubblico durante la quarantena rischia una multa e una condanna detentiva.