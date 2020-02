Coronavirus, Hong Kong sconsiglia viaggi non essenziali in Italia

Hong Kong ha rafforzato le misure di quarantena per i viaggiatori provenienti da Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e dall'Iran e hanno emesso "un'allerta rossa" sconsigliando i viaggi non essenziali verso queste zone per l'emergenza legata al coronavirus. Dalla mezzanotte di domenica, tutti coloro che entrano nella Regione saranno messi in quarantena se hanno visitato l'Iran o le tre regioni italiane negli ultimi 14 giorni.



