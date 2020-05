Coronavirus, Guterres: "L'Africa ha agito in tempo"

Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, i Paesi sviluppati dovrebbero trarre una "lezione" dalle "misure preventive molto coraggiose" adottate da alcuni Paesi africani per limitare la diffusione del coronavirus. "Il Covid è progredito in modo molto più lento - ha detto in una intervista -. Questo è in gran parte dovuta al fatto alla misure di prevenzione coraggiose adottate dalla maggior parte dei governi".