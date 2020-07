Coronavirus, Guardian: "L'Ue non rispose alle prime richieste di aiuto dell'Italia"

La richiesta di aiuto dell'Italia all'inizio della pandemia di Covid-19 è stata "ignorata" dall'Unione europea. E' il contenuto di un'inchiesta effettuata dal giornale britannico The Guardian in collaborazione con il Bureau of Investigative Journalism. La mancanza di risposta da parte degli Stati membri però, afferma il commissario europeo responsabile della gestione delle crisi Janez Lenarcic, "non è stata mancanza di solidarietà ma di equipaggiamento".