Coronavirus, Greta: "Ho avuto sintomi, mi sono auto isolata due settimane"

"Le ultime due settimane sono rimasta in casa. Quando sono tornata dal mio viaggio nel Centro Europa mi sono isolata. Dieci giorni fa ho iniziato a sentire alcuni sintomi". Lo scrive Greta Thunberg sul suo profilo Instagram. "In Svezia ti puoi testare per Covid-19 solo se hai bisogno di cure mediche urgenti ma è estremamente probabile che lo abbia avuto, dati i sintomi e le circostanze combinati", aggiunge l'attivista per l'ambiente.