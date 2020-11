Coronavirus, Grecia in lockdown: scatta anche il coprifuoco

Afp

In Grecia scatta un ulteriore giro di vite per arginare la pandemia di Covid-19. Dopo l'adozione del secondo lockdown, a fronte di un aumento significativo delle infezioni giornaliere che hanno provocato "pressione" sul sistema sanitario, è stato decretato il coprifuoco notturno dalle 21 alle 5. Saranno consentiti solo "spostamenti per lavoro e motivi di salute", ha reso noto ila Protezione Civile.