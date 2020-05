Coronavirus, gli Stati Uniti superano i centomila morti

Gli Stati Uniti superano le centomila vittime di coronavirus. E' quanto emerge dai calcoli del New York Times. Si tratta del numero più alto di decessi al mondo causati dal virus. I casi di Covid-19 in tutti e 50 gli Stati, nel District of Columbia e nei territori statunitensi sfiorano quota un milione e 700mila. Lo Stato più colpito, con almeno 363.836 casi e 29.350 morti, è quello di New York.