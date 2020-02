Coronavirus, Giappone verso sbarco anziani dalla Diamond

Le autorità giapponesi hanno deciso di far sbarcare dalla Diamond Princess, la nave in quarantena nel porto di Yokohama, i passeggeri più anziani trasferendoli in alloggi protetti messi a disposizione dal governo, purché i nuovi test a cui saranno sottoposti risultino negativi. La decisione arriva all'indomani del forte aumento di casi di contagio a bordo della nave, salito a 218 su 3.700 persone tra passeggeri ed equipaggio.