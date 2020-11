Coronavirus, Germania: restrizioni forse fino a primavera

Il lockdown parziale deciso dalle autorità tedesche potrebbe durare fino all'inizio della primavera se il numero delle positività al coronavirus. Lo ha affermato il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, avvertendo che il Paese ha "da tre a quattro lunghi inverni davanti a sé". Altmaier ha sottolineato come non sia possibile porre fine alle restrizioni con un tasso di infezione superiore ai 50 casi per centomila abitanti.