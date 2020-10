Coronavirus, Germania: registrati oltre 2.500 casi nelle ultime 24 ore

Sono state oltre 2.500 le infezioni da coronavirus registrate in Germania nelle ultime 24 ore. La soglia dei 2.500 è stata superata per la seconda volta in pochi giorni. Secondo il Robert Koch Institute in un solo giorno nel Paese sono stati individuati 2.503 casi, sabato erano stati 2.507. Dall'inizio della pandemia nel Paese si sono registrati 291.722 contagi e 9.500 morti.