Coronavirus, Germania "preoccupata" da aumento casi contagio

La negligenza è alla base del nuovo aumento dei casi di coronavirus in Germania, un incremento che "preoccupa". Lo ha detto il numero uno del Robert Koch Institute Lothar Wieler. "I nuovi sviluppi in Germania mi preoccupano molto. L'aumento è legato al fatto che siamo diventati negligenti", ha detto Wieler, aggiungendo di non sapere se la Germania stia già attraversando una seconda ondata.