Coronavirus, Germania: 587 nuovi casi di contagio e 19 morti

Sono state registrate altre 587 nuove infezioni in Germania nelle ultime 24 ore, secondo il Robert Koch Institute. Il totale dei contagiati è pari a 191.449, mentre nel Paese aumentano i timori per i focolai attivi. Nello stesso lasso di tempo nel Paese si contano anche altri 19 morti per un totale di 8.914 decessi dall'inizio della pandemia. I guariti sono 176.300, circa 600 in più rispetto al giorno precedente.