Coronavirus, Gentiloni: "No fallimento Ue, prese decisioni importanti"

"La Ue sta fallendo nella crisi legata al coronavirus? No, non credo. Certo all'inizio abbiamo avuto grossi problemi di coordinamento e alcuni Paesi hanno persino deciso di vietare l'export delle forniture mediche. Il messaggio di solidarità non è stato sufficiente, ma le cose sono cambiate". Lo ha detto al settimanle Der Spiegel il commissario Ue per gli Affari Economici, Paolo Gentiloni, aggiungendo che "sono state prese decisioni importanti".