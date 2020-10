Coronavirus, Gb: "Possibile un nuovo lockdown nazionale"

Un nuovo lockdown nazionale per il Regno Unito è possibile perché il Paese è "ad un punto precario" nella pandemia da coronavirus, ma bisogna fare ogni sforzo perché ciò non accada. Lo ha dichiarato, secondo quanto riportato dalla Bbc, il professor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) e consulente del governo di Londra.