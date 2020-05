Coronavirus, Gb: Johnson apre al ritorno al lavoro nell'industria

Il Regno Unito cambia indicazioni sul lavoro nell'emergenza coronavirus, in particolare nell'edilizia e nell'industria manifatturiera. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson, precisando che la raccomandazione non sarà più di andare al lavoro solo se si deve e "lavorare da casa se si può". Coloro che non possono lavorare da casa sono invece ora "incoraggiati" ad andare al lavoro, seppure evitando il trasporto pubblico.