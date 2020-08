Coronavirus Francia, quasi 1.700 nuovi casi e 9 morti in 24 ore

In Francia sono stati registrati 1.695 nuovi contagi per il coronavirus rispetto a martedì. Sono nove le vittime nelle ultime 24 ore: il numero delle vittime dall'inizio dell'epidemia è di 30.305. Lo ha annunciato la Direzione Generale della Sanità, spiegando che I nuovi ricoveri sono invece 137 e portano il totale dei pazienti attualmente in ospedale a 5.148. Tra questi, 384 sono in terapia intensiva, quattro meno di martedì.