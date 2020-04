Coronavirus, Francia: più di 600 morti in 24 ore, mai così tanti

Nelle ultime 24 ore in Francia si sono registrati 605 decessi, mai così tanti in un solo giorno nel Paese. Il totale aggiornato è di 8.911 morti, di cui 6.494 negli ospedali e 2.417 nelle case di riposo. I dati sono stati resi noti dal ministro della Salute, Olivier Veran. Per il quinto giorno consecutivo è proseguito il trend positivo per i casi gravi, con un minore afflusso di pazienti in rianimazione: +72 in 24 ore per un totale di 7.072.



Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui