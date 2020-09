Coronavirus, Fauci: spero che a Natale 2021 si torni a una quasi normalità

"Sono ottimista per il vaccino, che avrà esito positivo, e spero che per Natale 2021 si torni a una quasi normalità". E' quanto afferma l'immunologo americano Anthony Fauci, aggiungendo: "Se le persone continueranno a comportarsi in modo adeguato e saranno vaccinate, da qui a un anno cominceremo a esserne fuori. Magari non del tutto in tutto il mondo: questo non potrà accadere prima di quattro anni".