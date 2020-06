Coronavirus, Fauci: non conosciamo ancora gli effetti a lungo termine

I dubbi ed i punti interrogativi sugli effetti di lungo termine del Covid-19, su pazienti che si sono apparentemente ripresi, sono ancora moltissimi. Lo ha detto la massima autorità scientifica Usa in materia, Anthony Fauci: "Non sappiamo ancora cosa accade nell'organismo dopo che una persona viene contagiata, sviluppa una malattia grave e si riprende. Ci saranno effetti negativi a lunga durata?". "Purtroppo non conosciamo la risposta".