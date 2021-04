Coronavirus, Fauci: "Governo Usa non imporrà il passaporto vaccinale"

Ansa

"Dubito che il governo federale Usa sarà il motore principale del passaporto vaccinale. Potrà essere coinvolto per assicurarsi che le cose siano fatte in modo corretto ed equo, ma non penso che sarà l'elemento guida". Lo ha detto il virologo Anthony Fauci, capo consulente medico del presidente Joe Biden, spiegando che il governo federale non imporrà l'uso del passaporto vaccinale per i viaggiatori o le aziende dopo la pandemia di Covid-19.