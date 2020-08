Coronavirus, Fauci: "Europa meglio degli Usa, lockdown più severo"

"L'Europa è riuscita a contenere meglio degli Usa i contagi da coronavirus perché ha messo in atto misure di confinamento più severe". Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci in un'audizione al Congresso sulla crisi sanitaria. Secondo l'esperto "se si guarda a quanto accaduto in Europa, quando hanno adottato il confinamento o invitato i cittadini a restare a casa, lo hanno veramente fatto al 95% o più in ciascun Paese".