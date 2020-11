Coronavirus, Fauci: a dicembre i primi vaccini negli Usa

Ansa

A dicembre potrebbero cominciare le prime vaccinazioni contro il Covid, negli Stati Uniti ma anche in Italia. Lo dice alla Stampa il virologo Usa Anthony Fauci. "La cavalleria sta arrivando. Le vaccinazioni contro il Covid - annuncia Fauci - potrebbero cominciare tra il 12 e il 15 dicembre negli Usa ma anche in Italia. Questo dovrebbe spingerci ad adottare con maggior serietà le misure per frenare i contagi".