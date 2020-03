Coronavirus, Farnesina segue italiani in isolamento in India

L'ambasciata d'Italia a New Delhi, in stretto raccordo con l'Unità di Crisi della Farnesina, segue con la massima attenzione la situazione dei connazionali posti in isolamento sanitario in India, ed è in contatto con gli interessati e le autorità locali per fornire ogni possibile assistenza. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Il gruppo è originario del Lodigiano. Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui