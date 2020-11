Coronavirus, Facebook rimuove dodici milioni di "contenuti dannosi"

lapresse

Tra marzo e ottobre 2020 Facebook ha rimosso più di dodici milioni di contenuti su Facebook e Instagram "per informazioni errate che potevano portare a danni fisici, come cure false o esagerate". Lo ha riferito il vicepresidente del social network, Guy Rosen, aggiungendo: "Durante questo periodo abbiamo anche messo un 'alert' su circa 167 milioni di contenuti. Con il coronavirus in crescita le informazioni accurate sono più importanti che mai".