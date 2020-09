Coronavirus: ex bodyguard di Macron Alexandre Benalla in rianimazione

Alexandre Benalla, il ventinovenne ex bodyguard di Emmanuel Macron finito al centro dello polemiche per le violenze da lui commesse durante la manifestazione del primo maggio 2018 a Parigi, è stato ricoverato in rianimazione dopo aver contratto il coronavirus. Lo riferisce Le Parisien. Benalla è stato "trasportato in ambulanza dai pompieri presso il servizio rianimazione dell'ospedale Cocin per un peggioramento".