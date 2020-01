Coronavirus, esperti Ue: Paesi membri alzino allerta

Alzare il livello di allerta sul coronavirus nei punti di ingresso in Europa e sulla trasmissione da uomo a uomo all'interno dell'Ue. Sono le raccomandazioni che arrivano dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. "C'è una probabilità da moderata a elevata di nuovi casi importanti in Ue - si legge in una nota -. Le autorità dovrebbero in via precauzionale rivedere i piani di preparazione per i casi di trasmissione autoctona".