Coronavirus, dopo quasi 7 mesi l'Austria esce dal lockdown

Afp

Dopo quasi sette mesi di lockdown più o meno rigido, l'Austria riparte: hanno infatti riaperto ristoranti, alberghi, palestre e campi sportivi, teatri e cinema. Per accedere a quasi tutti i settori serve comunque un test negativo, che per i tamponi nasali fai da te ha una validità di 24 ore, per gli antigenici di 48 ore e per i Pcr di 72 ore. Per chi ha ricevuto la prima dose di vaccino, il "pass" scatta dopo 22 giorni.