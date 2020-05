Coronavirus, Donald Trump irritato da Anthony Fauci: commenti inaccettabili

Donald Trump si è detto sorpreso dai commenti fatti dall'immunologo Anthony Fauci al Senato sui rischi di una riapertura prematura e ha sostenuto che si tratta di una risposta non accettabile. Il presidente americano ha poi spiegato che lui e Mike Pence in questi giorni non si vedranno a seguito della positività al coroanvirus della portavoce del vice presidente.