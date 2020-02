Coronavirus, dimessi in 37: record per l'ospedale di Wuhan

Sono 37 i pazienti dimessi dall'ospedale Jinyintan di Wuhan, dove erano stati ricoverati per infezione da coronavirus. Tra loro figura anche un uomo di 88 anni. Si tratta di un nuovo record per l'istituto schierato in prima linea contro l'epidemia. Già venerdì erano stati dimessi in venti. Tutti i pazienti dimessi, secondo i media locali, dovranno osservare un periodo di quarantena precauzionale di due settimane.