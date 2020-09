Coronavirus, Di Maio: massimo aiuto a Francia e Spagna

"In Europa ci sono Paesi che stanno ancora soffrendo per il coronavirus. Su tutti Spagna e Francia, che rischiano un nuovo lockdown. Agli amici spagnoli e agli amici francesi la massima solidarietà e vicinanza del popolo italiano". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Come governo daremo il massimo aiuto e supporto. Metteremo a disposizione le nostre conoscenze e i nostri strumenti. L'Europa deve essere solidale, sempre".