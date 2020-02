Coronavirus, Di Maio: "Le Pen vuol chiudere confini? Danneggia l'Italia"

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha dichiarato che la "situazione in Italia è quella di un'epidemia fuori controllo" ed è tornata a dire che se fosse stato per lei avrebbe già chiuso le frontiere tra Francia e Italia. Immediata la risposta del ministro Luigi Di Maio: "Danneggia l'Italia, mentre dice di essere vicina a un partito italiano. Siamo vittime del sovranismo di queste persone. Per loro la solidarietà non esiste".