Coronavirus, Di Maio: "Italiani sono con Gb, guarisci presto Johnson"

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha fatto gli auguri di pronta guarigione al premier britannico Boris Johnson. "Gli italiani sono con la Gran Bretagna in questi momenti difficili. Siamo gli uni per gli altri. Guarisci presto Boris Johnson!", ha detto il ministro in inglese, citato in un tweet della Farnesina. Johnson, positivo al coronavirus, è ricoverato in terapia intensiva.