Coronavirus, dal governo Usa 1,6 miliardi ad azienda per vaccino

Il governo americano pagherà 1,6 miliardi di dollari alla "Novavax" per accelerare la produzione, entro l'inizio del 2021, di 100 milioni di dosi contro il coronavirus. Lo ha reso noto la compagnia, una società del Maryland che finora non ha mai immesso un prodotto nel mercato. E' l'accordo più importante fatto finora dagli Usa con un'azienda per rendere disponibili al più presto vaccini e cure.