Coronavirus, dal 15 giugno Grecia toglie "gradualmente" limitazioni Italia

"Il ministro Di Maio mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie da lunedì 15 giugno, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell'Italia. Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano". Lo ha detto il ministro degli Esteri greco Dendias in conferenza stampa ad Atene con il titolare della Farnesina.