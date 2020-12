Coronavirus, da Pfizer-Biontech 50 mln dosi vaccino entro il 2020

IPA

Nell'ultimo scorcio di 2020, Pfizer e BioNTech forniranno 50 milioni di dosi del loro vaccino a livello globale, mentre entro la fine del 2021 arriveranno a distribuire fino a 1,3 miliardi di dosi. Per farlo, BioNTech incrementerà la sua capacità produttiva nel 2021 quando anche il terzo sito europeo, quello di Marburg, in Germania, inizierà a produrre. E fondamentale per la distribuzione in Europa sarà il sito di Pfizer a Puurs, in Belgio.