Coronavirus, da India via libera al volo rimpatrio per 300 italiani

Il governo indiano ha dato il via libera a un volo eccezionale dell'Alitalia che partirà nelle prossime ore dall'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Delhi diretto a Roma, con a bordo 300 italiani bloccati in India. Il quotidiano The Hindu scrive che il governo indiano ha autorizzato la partenza di altri due voli, uno con 249 turisti in direzione di Manchester, l'altro con 121 cittadini russi, diretto a Mosca.